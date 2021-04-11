ليبيا – قام المدير العام للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح صحبة عدد من المسؤولين بالشركة أمس السبت بزيارة ميدانية لدائرة توزيع تاورغاء، للاطلاع على الجهود التي تبذلها دائرة توزيع تاورغاء التابعة لإدارة توزيع الوسطى، بعد انقطاع الكهرباء على مناطق تاورغاء، نتيجة سقوط أربعة أبراج ضغط عالٍ بسب سرعة الرياح القوية.

الشركة العامة للكهرباء أعلنت تنفيذ خط خشبي 30ك ف بشكل عاجل، لتغذية تاورغاء بالتيار الكهربائي، إلى حين صيانة أبراج الضغط العالي المنهارة.

ولفتت الشركة إلى أنه تم الوقوف على مكان الأبراج المنهارة والعمل جارٍ بوتيرة سريعة لصيانتها.

هذا وتخللت زيارة المدير العام لدائرة توزيع تاورغاء مشاهدة عرض مرئي يوضح الجهود المبذولة لتغذية جميع الأحياء والمراكز الحيوية بمنطقة تاورغاء منذ عام 2018م وحتى الآن.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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