واشنطن – طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس بزيادة الموازنة المخصصة لعدة قطاعات على رأسها الدفاع والتعليم والأبحاث الطبية ومخصصات وزارة الخارجية والمساعدات الدولية وجهود مكافحة العنف المسلح في البلاد.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، امس أن هذه الموازنة هي الأولى التي تتوجه بها إدارة بايدن إلى الكونغرس الأمريكي في العام المالي 2022، حسبما نقل موقع “سي بي إي نيوز” الأمريكي.

وطلب بايدن موازنة دفاعية بقيمة 753 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، منها تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع “البنتاغون”.

كما دعا إلى زيادة ميزانية وزارة الخارجية وبرامج المساعدات الدولية لتصل إلى 63.5 مليار دولار، وهو ما يعد بنسبة 12 بالمئة.

يشار أن الموازنة المقترحة للسنة المالية 2022 تمثل زيادة طفيفة عن عام 2021 التي بلغت 740 مليار دولار.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن موازنة وزارة الدفاع “تعطي الأولوية للحاجة لمواجهة تهديدات الصين باعتبارها التحدي الأكبر للوزارة”، لافتا أنها تدعم أيضا “برامج التحديث النووي”.

الأناضول

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