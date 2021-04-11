ليبيا – بحث ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي مع المبعوث الأممي يان كوبيتش سبل التنفيذ الكامل لخارطة الطريق الخاصة بتسوية الأزمة الليبية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الخارجية الروسية تابعته صحيفة المرصد تدارس الجانبان قضايا تنفيذ القيادة الجديدة للخارطة التي تبناها ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر من العام 2020، مع التشديد على أهمية تعزيز الجهود الدولية مع التركيز على دور الأمم المتحدة للمضي قدمًا في تحقيق تسوية للأزمة.

وأضاف البيان: إن هذا التسوية يجب أن تكون على أساس مبادئ احترام وحدة وسلامة أراضيها، ليؤكد بوغدانوف التزام موسكو الثابت بمبادئ تسوية الأزمة في ليبيا، من خلال إقامة حوار ليبي شامل بمشاركة من قبل جميع الأطراف السياسية في البلاد.

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