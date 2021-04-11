ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن الكيفية التي يتم عبرها انتخاب رئيس الدولة تم تركها للمجلس وفقًا لمقترحات لجنة فبراير للإعلان الدستوري.

افحيمة أشار في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذا الأمر ضمنه المؤتمر الوطني العام تاركًا هذه الكيفية لمجلس النواب لينتخب رئيس الدولة من قبل الشعب الليبي مباشرة، أو يتم ذلك من قبل المجلس الذي أصدر بعد نحو أسبوع واحد فقط من انعقاده القرار رقم 5 لعام 2014.

وأضاف إفحيمة: إن مجلس النواب قرر أن يتم انتخاب الرئيس عبر الاقتراع السري العام والمباشر من الشعب، واصفًا مخرجات اجتماعات اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بشأن مقترح القاعدة الدستورية بعدم الملبية للتطلعات، ما يحتم معالجتها لضمان الانتقال السلاس للسلطة وسد كل الثغرات التي قد تستغل بشكل سيئ.

Share and Enjoy ! 0 Shares