ليبيا – قال مؤسس حراك 24 ديسمبر الداعم للانتخابات جمال الفلاح إن الحراك والشعب الليبي لن يتنازل عن حق انتخاب الرئيس بشكل مباشر.

الفلاح وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أوضح أن الحراك تأسس على مبدأ دعم انتخابات رئاسية ونيابية وليست برلمانية فقط، وأنه حال المضي قدمًا لدعم مقترح تيار الإسلام السياسي فستكون هنالك رد فعل قوية من الحراك للتظاهر والتخييم في الشوارع.

وأضاف:” إن مسألة اختيار رئيس البلاد مباشرة من الشعب هي مطلب منذ 2012، وتم تجاوزها أكثر من مرة، ولن يسمحوا بهذا العبث مرة أخرى”.

وأشار إلى أن القلة المعارضة لاختيار الرئيس مباشرة من الشعب هم تيار الإسلام السياسي ولهم عدة أسباب، فهم يملكون أدوات وإمكانات يستطيعون بها السيطرة على مجلس النواب ويختارون الرئيس.

وتابع: “إن تيار الإسلام السياسي يدرك أن إمكانياته محدودة في حال انتخابات مباشرة، إذ ليس لهم قاعدة شعبية”.

الفلاح نوه بأن اختيار رئيس من مجلس النواب سيجعله رئيسًا ضعيفًا وفقًا لمساومات بين النواب، كما سيفقد البرلمان دوره التشريعي، لأنه سيشكل الحكومة والرئاسة ولن يستطيع محاكمة الحكومة.

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