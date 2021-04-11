ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي سعيد رشوان إن الدول التي تهمها ليبيا بالدرجة الأولى هي مصر وتونس، واستقرار ليبيا يعني استقرار الدولتين. لافتًا إلى أن البلدين يعول عليهما في القيام بدور مهم في التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا.

رشوان وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” رأى أن أهم تنسيق إقليمي تستفيد منه ليبيا هو التنسيق بين تونس ومصر تحديدًا، باعتبار أنهما ملاصقتان لليبيا وتربطهما معها علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ممتدة، ومن ثم التنسيق بينهما أمر مهم بالنسبة لليبيا، ويصب في مصلحة البلدين الشقيقين أيضًا، بما يفتح آفاقًا جديدة في القضية الليبية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

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