مصر – أعلن رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة “إيفر جيفن” ستبقى بمنطقة بحيرات الإسماعيلية بالقناة “حتى يتم دفع التعويضات، ولم نسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا نؤثر على شهادتهم”.

وأشار أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات تلفزيونية على قناة “ON” المصرية، إلى أنه جار التفكير في تقديم بعض التعويضات للسفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة، مشددا على أن “قناة السويس آمنة والقوات المسلحة تقوم على تأمينها بشكل كامل”.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنه “كان يستبعد سيناريو حل تخفيف حمولة السفينة الجانحة”، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب منه الاستعداد لسيناريو تخفيف حمولة السفينة حتى لو لم يتم تنفيذه، مؤكدا أنه لم يخطر بباله أبدا أن تغلق قناة السويس لمدة 6 أيام.

وتابع: “ما نعمله في أزمة “إيفر جيفن” أن الحل لن يكون تقليديا وفكرة التكريك تحت مقدمة السفينة كانت اقتراح مهندس بالإدارة الهندسية بالسويس”.

واستكمل: “كنا نعمل في التكريك تحت “إيفرجيفن” وسط مخاطر محسوبة ولو كنا بدأنا في سيناريو تخفيف الحمولة كنا سنستغرق شهورا، وانتقلت فور علمي بجنوح السفينة إلى مكان الحادث، ورد فعل الصحافة العالمية حول حادث جنوح السفينة كان يشعرني بالمسئولية، وكنت واثقا من تعويم السفينة لكن لم أكن على يقين بموعد التعويم”.

المصدر: “الدستور”

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