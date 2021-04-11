روسيا تسجل أكثر من 400 وفاة و8.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا تسجل أكثر من 400 وفاة و8.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا – تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا إلى ما تحت عتبة التسعة آلاف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا امس عن تسجيل 8704 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9150 إصابة أمس)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من هذه الإصابات يعود إلى العاصمة موسكو (2006 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (699 حالة).

ورصدت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني على التوالي 402 وفاتين جديدتين ناجمتين عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا، فيما تماثل 9579 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و632688 إصابة مؤكدة منها 102649 حالة وفاة و271760 حالة نشطة وأربعة ملايين و258279 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 123.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 344 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT

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