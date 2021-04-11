صربيا – أعلن مدير البريد الصربي عن إصدار مؤسسته طوابع تحمل صور رواد الفضاء الروس في الذكرى الـ60 لرحلة رائد الفضاء الأول يوري غاغارين، وستهدى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.

وقال زوران دجورجيفيتش: “سيتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوابع فريدة من نوعها… الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش هو رقم واحد بالنسبة للشعب الصربي وبالنسبة لي، لكنه سيحصل هذه المرة على الطوابع في المرتبة الثانية”.

وأضاف أن “الشعب الصربي يكنّ احتراما وفخرا كبيرين للإنجازات التي حققها الشعب الروسي الشقيق، وقد عبر عن هذه المشاعر بإصدار طوابع تذكارية تعيد تاريخ النجاحات العظيمة للحقبة السوفيتية في استكشاف الفضاء”.

وسيصدر البريد الصربيا نسخة خاصة تذكارية في 12 أبريل تحمل صورا للرواد غاغارين وتيتوف وتيريشكوفا.

وأشار دجوردجيفيتش إلى أن “الطابع الذي يحمل صورة الرائدة تيريشكوفا فريد من نوعه للبلاد، باعتبار أنه سيحمل صورة لأجنبي”.

وسيفتتح معرض خاص “للطوابع الصربية والروسية عن الفضاء” في متحف بريد بلغراد يوم الاثنين المقبل، بإشراف البريد الصربي والسفارة الروسية في بلغراد وجمعية “إيدلايت”، التي تعمل على تطوير التعاون الثقافي الدولي.

وسيضم المعرض أكثر من 200 طابع، بما فيها الطوابع الأولى في تاريخ الاتحاد السوفيتي لاستكشاف الفضاء، وأول طابع حمل صورة غاغارين، وطوابع فضية وذهبية، في أكبر معرض للطوابع البريدية في العالم يصور رواد الفضاء الأوائل.

المصدر: “نوفوستي”

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