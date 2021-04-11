في ظل حديث عن تقلص المعروض.. بيتكوين تتجاوز 60 ألف دولار

في ظل حديث عن تقلص المعروض.. بيتكوين تتجاوز 60 ألف دولار

لوكسمبورج – أرتفع سعر بيتكوين فوق 60 ألف دولار لتقترب من مستويات قياسية مطلع الأسبوع وتكسر نطاقا ضيقا حوصرت فيه لأسبوعين، مدعومة بالحديث عن تقلص جديد للمعروض في ظل دلائل على استخدام أوسع.

وسجلت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 61 ألفا و222.22 دولار أمس السبت، أعلى مستوى في نحو شهر. وتراجعت تراجعا طفيفا إلى 59 ألفا و907 دولارات في الساعة 05:00 بتوقت غرينتش اليوم الأحد.

وتجاوزت العملة مستوى الستين ألفا للمرة الأولى في 13 مارس، مسجلة مستوى قياسيا عند 61 ألفا و781.83 دولار في بورصة بِتستامب، مباشرة عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة التحفيز المالي البالغ حجمها 1.9 ترليون دولار.

تأتي مكاسب بيتكوين الكبيرة هذا العام وسط قبول أوسع للعملة الرقمية كأداة استثمار وسداد بالتزامن مع إقبال متزايد من المستثمرين الأفراد على ضخ السيولة في الأسهم وصناديق المؤشرات وأصول أخرى عالية المخاطر.

ارتفعت العملة كذلك بفضل دعم العملات المشفرة من شركات كبرى مثل “بنك نيويورك ميلون” و”بلاك روك” لإدارة الأصول وشركة بطاقات الائتمان العملاقة “ماستركارد”، في حين بدأت شركات مثل “تسلا” و”سكوير إنك” و”ميكرو ستراتيجي” تستثمر فيها.

المصدر: رويترز

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