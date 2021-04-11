إيطاليا – حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه بارما بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وسجل ثلاثية ميلان كل من الكرواتي أنتي ريبيتش والإيفواري فرانك كيسي والبرتغالي رافائيل لياو في الدقائق 8 و44 و90+4 على الترتيب، فيما سجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد عن طريق ريكاردو جايلولو في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء.

ولعب ميلان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ60 عقب طرد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وذكرت العديد من التقارير أن سبب طرد النجم السويدي بالبطاقة الحمراء مباشرة هو تلفظه بكلمات غير ودية لحكم اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده في مركز الوصافة إلى 63 نقطة، مقلصا الفارق إلى 8 نقاط مع المتصدر جاره الإنتر الذي يستضيف كالياري غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي.

المصدر: RT

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