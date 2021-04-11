السعودية – أفاد عبد الله المسند، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، بأنه “لن يكون في الأفق هلال ليرى، مساء اليوم الأحد”، مشيرا إلى أن “غرة رمضان الثلاثاء المقبل”.

وقال عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، في “تويتر”: “اليوم 29 شعبان، والقمر سيغرب مساء اليوم قبلا لشمس بنحو 26 دقيقة وفق أفق مكة ولم يحدث الاقتران، ولم يولد الهلال بعد”.

وأضاف: “موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون فجر يوم غد الاثنين 30 شعبان بالتقويم الهجري (12 أبريل)، عند الساعة 05:31 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وعليه فلن يكون في الأفق هلال ليرى مساء اليوم، وغرة رمضان الثلاثاء”.

المصدر: RT

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