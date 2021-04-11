إسرائيل – نظم مئات الإسرائيليين المناهضين لرئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، ليل السبت/ الأحد، احتجاجات تطالب بتغيير الحكومة وترفض إجراء انتخابات عامة خامسة.

وتجمع المتظاهرون خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس وأمام مقر إقامته الخاص في مدينة قيسارية شمال إسرائيل، كما نظم المحتجون تظاهرات استمرت طيلة الليل، في القدس وفي عدة مدن من إسرائيل، وشملت التجمعات الجسور وتقاطعات الطرق.

ووفق موقع “إسرائيل 24″، فقد هتف المحتجون “نعم لتغيير الحكومة لا لانتخابات خامسة”.

وقال ممثل حركة الراية السوداء المناهضة لنتنياهو إنه “بعد 4 انتخابات أساءت إلى الشعب الإسرائيلي، هناك حاجة إلى قرار واضح.. قرر الناس أنهم يريدون تغيير الحكومة”، مضيفا أن “الشعب لن يقبل بانتخابات أخرى لا تجدي نفعا”.

وتتواصل المفاوضات حاليا بين ممثلي الأحزاب لمحاولة تشكيل حكومة بعد انتخابات 23 مارس، بعدما كان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أعطى هذا الأسبوع، التفويض لنتنياهو مجددا لتشكيل ائتلاف حكومي، فيما لا تزال المفاوضات صعبة.

ويتظاهر المحتجون كل أسبوع منذ أكثر من 7 أشهر ضد نتنياهو، مطالبين بتنحيه بسبب محاكمته بملفات فساد وسوء إدارته لأزمة كورونا.

المصدر: إسرائيل 24

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