العراق – أغلق مئات المحتجين جنوبي العراق، الأحد، جسورا وشركة نفطية للمطالبة بالتوظيف.

وأفاد شهود عيان، بأن مئات المحتجين المطالبين بوظائف في مؤسسات حكومية وشركات نفطية، أغلقوا الجسور الثلاثة بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (جنوب)، وما زالت مغلقة حتى الساعة 19.00 تغ.

ووفق شهود عيان آخرين في محافظة ميسان (جنوب)، فإن العشرات من حملة الشهادات في الاختصاصات النفطية، أغلقوا، الأحد، مبنى شركة نفط ميسان، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى.

وأضاف شهود العيان أن المتظاهرين حملوا القرارات الرسمية التي تسلموها سابقا والتي تعهدت خلالها شركة نفط ميسان بتعيينهم، لكن دون جدوى.

وبحسب الشهود فإن المحتجين في المحافظتين من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات النفطية، والعاملين بصفة عقود وأجور يومية (مؤقتة).

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات.

وتقول وزارة المالية العراقية إن موازنة عام 2021، لا تتضمن استحداث وظائف جديدة، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها العراق.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي.

الأناضول

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