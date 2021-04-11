ليبيا – أكد رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة الإستشاري ناجي مختار أنه في حال تم إجراء انتخابات في ليبيا فهي فرصة لانتخاب أهم منصب في الدولة.

مختار وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد، أشار لدعمه انتخاب رئيس للبلاد عن طريق الاقتراع السري المباشر من أبناء الشعب، لافتًا إلى أن ذلك سيعطي شرعية كاملة لليبيين وقدرة على العمل بعيدًا عن أي مضايقات، وكذلك لا يقيده الابتزاز السياسي بسبب الصفقات السياسية من الأحزاب والجماعات والمجموعات التي يُتوقع وجودها داخل مجلس النواب.

ولفت إلى أن إجراء الانتخابات فرصة كي تحدد ليبيا هويتها النابعة من إرادة الشعب بعد خبرة اكتسبها طيلة الفترة الماضية، مضيفًا أنها فرصة قد تكون أخيرة حتى لا تُفرغ مؤسسات الدولة الليبية من مضمونها وتتحول إلى شكل واسم فقط.

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