روسيا – تتسلم مقاتلة “ميغ – 35” الروسية الحديثة نظاما مزودا بعناصر الذكاء الاصطناعي يساعد الطيار في اتخاذ قرار في مختلف الأوضاع الحرجة التي يواجهها في الجو.

صرح بذلك ناطق باسم شركة “ميغ” الروسية المصنعة لـ”ميغ – 35″ في حديث أدلى به يوم 9 أبريل الجاري.

وقال:” لقد خضع للاختبار نظام تجريبي مزود بعناصر الذكاء الاصطناعي من شأنه مساعدة الطيار في خوض القتال الجوي. كما يختبر جهاز آخر وهو نظام الرؤية المتكاملة الذي يسمح بالرؤية والتعرف على الطائرات الحربية المعادية المقتربة من “ميغ – 35” من كافة الاتجاهات، بما في ذلك من جهة مؤخرتها، وذلك في ظروف الطقس السيئ ليلا ونهارا.

يذكر أن “ميغ – 35” هي المقاتلة الحديثة متعددة المهام من جيل 4++. وتعتبر الطائرة نموذجا مطورا لمقاتلتي “ميغ – 29 كا/كوب و”ميغ – 29 إم/إم2”.

تم الكشف عن المقاتلة لأول مرة في يناير عام 2017. وانتهت في ديسمبر عام 2017 اختباراتها في المصنع. وتخصص المقاتلة لخوض المعارك الجوية في ظروف مواجهة الدفاعات الجوية المعادية الكثيفة.

جدير بالذكر أن مؤسسة “روستيخ” الحكومية اتخذت مؤخرا قرارا باندماج شركة “ميغ” مع شركة “سوخوي” وتشكيل مؤسسة التقنيات الفائقة التي تتولى إنتاج كل طائرات “سوخوي” و”ميغ” الحربية.

المصدر: تاس

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