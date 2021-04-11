ليبيا – وصف أمين سر لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أحمد مقلد زيارة رئيس تونس قيس سعيد لمصر بقمة مصرية تونسية مهمة في هذا التوقيت.

مقلد أوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير الذي يعرض عبر قناة صدى البلد الفضائية تابعتها صحيفة المرصد أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين مصر وتونس في القضايا المهمة والمحورية في الإقليم، لامتلاك الجانب المصري تجربة في التصدي للافكار المتطرفة والإرهاب والتدخلات الخارجية.

وأضاف مقلد: إن الجانبين المصري والتونسي شددا خلال القمة على مواجهة التحديات وأهمية استقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب.

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