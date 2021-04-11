أوكرانيا – أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن بلاده والولايات المتحدة أكدتا معارضتهما لسياسات روسيا تجاه أوكرانيا.

وكتب راب على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد أن لندن وواشنطن “تعارضان بشدة الحملة الروسية الرامية إلى زعزعة استقرار أوكرانيا”، مضيفا أنه ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن “اتفقا على أنه ينبغي لروسيا خفض التصعيد فورا وتطبيق الالتزامات الدولية التي تبنتها ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وتابع: “دعمنا لسيادة أوكرانيا لا يزال ثابتا”.

وتأتي هذه التغريدة على خلفية جولة جديدة من التصعيد حول جنوب شرقي أوكرانيا، وسط مخاوف من تجدد الأعمال القتالية واسعة النطاق بين قوات حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا.

ويتبادل طرفا النزاع في الفترة الأخيرة اتهامات بخرق نظام وقف إطلاق النار، لاسيما باستخدام قنابل محرمة بموجب اتفاقات مينسك من قبل القوات الحكومية.

وشددت روسيا مرارا وتكرارا على أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني وأن حشد قواتها قرب حدود أوكرانيا يحمل طابعا احترازيا حصرا وليس موجها ضد أي طرف.

المصدر: RT

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