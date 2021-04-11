الأردن – وجه ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، رسالة مصورة إلى الملك الأردني عبدالله الثاني والشعب الأردني، لمناسبة مئوية تأسيس الدولة، بدأها بقوله “السلام عليكم” باللغة العربية.

وقال الأمير تشارلز “يسعدني أن أرسل احر التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بمناسبة مئوية الدولة”، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد أيضا مرور 100 عام من الشراكة بين الأردن والمملكة المتحدة.

وهنأ الأمير تشارلز الأردن على “دبلوماسيته الفريدة والعريقة في المنطقة، كراع لا يكل للسلام وقوة تدفع باتجاه الاستقرار”.

وأضاف أن “البلدين شهدا تحولات كبيرة عبر السنوات، لكن صداقتنا المميزة والمتينة بقيت ثابتة، فهي مبنية على تاريخنا المشترك ورؤيتنا المشتركة للمستقبل”.

وأكد أنه “لطالما كانت المملكة الأردنية والشعب الأردني قريبان من قلبي، ولدي الكثير من الذكريات الرائعة من زياراتي للأردن على مدى السنوات”.

وقال “شعرت أنا وزوجتي بخيبة أمل كبيرة عندما تأجلت في اللحظة الأخيرة زيارتنا للأردن التي كانت مقررة في مارس 2020 بسبب الجائحة العالمية.. أتطلع قدما للوقت الذي سنتمكن فيه من زيارة الأردن مرة أخرى، وأن أحظى في استقبال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله في المملكة المتحدة قريبا”.

المصدر: عمون

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