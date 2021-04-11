ليبيا- قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح إن هناك خيارين سيئين، خاصة في حالة عدم الاستفتاء على الدستور، الأول يتعلق بالذين يسوقون لفكرة اختيار الرئيس من قبل البرلمان الذي فشل في كثير من الاستحقاقات، فضلًا عن حالة الانقسام التي هو عليها الآن، ومن ثم لن يتم الوصول إلى انتخاب رئيس كفء يراهن عليه كرجل المرحلة القادمة.

السويح وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري اليوم الأحد أضاف: “أما الخيار الثاني، وهو انتخاب الرئيس من الشعب، فلن يأتي برئيس جيد للبلاد؛ كوننا في ظل حالة من الانفلات الأمني في كل ربوع ليبيا، وكذلك استخدام المال الفاسد في الانتخابات، لذا أرى أن الاستفتاء على الدستور أولًا هو الحل الأفضل في ظل هذه الخيارات”.

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