إنجلترا – أكد الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الاثنين، إن 3 مدن ستستضيف نهائيات كأس ديفيز لفرق الرجال في 2021، بعد إضافة تورينو الإيطالية، وإنسبروك النمساوية إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وتقرر أيضا إقامة النهائيات على مدار 11 يوما وليس في 7 أيام كما كان في السابق.

واستضافت العاصمة الإسبانية النسخة المعدلة الأولى من البطولة في 2019، وتأجلت البطولة في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبمشاركة نفس عدد الفرق (18)، ستنطلق نهائيات نسخة العام 2021 من البطولة، في 25 نوفمبر المقبل.

وحسب الخطة الجديدة، فإن مدريد ستستضيف منافسات المجموعتين الأولى والثانية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات إسبانيا، وروسيا، والإكوادور، بينما ينافس في المجموعة الثانية منتخبات كندا، وكازاخستان، والسويد.

وعلى أرضها ستلعب النمسا في مواجهة منتخبي صربيا، وألمانيا ضمن المجموعة السادسة، وستستضيف إنسبروك أيضا منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كلا من فرنسا، وبريطانيا، وجمهورية التشيك.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات أستراليا، وكرواتيا، والمجر، وستقام مبارياتها في تورينو إلى جانب المجموعة الخامسة، التي تتنافس فيها منتخبات الولايات المتحدة، وإيطاليا، وكولومبيا.

وستستضيف مدريد أيضا مباراتين في دور الثمانية، بينما تستضيف إنسبروك مباراة وتورينو مباراة في هذا الدور.

وسيقام قبل النهائي والنهائي في مدريد.

المصدر: رويترز

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