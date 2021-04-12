اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان ومناطق أخرى في المملكة.

وقالت القيادة العامة للتحالف في بيان لها، إن “محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تم صدها وإحباطها”.

وأضاف: “محاولات المليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة”.

وتابع: “نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

المصدر: “واس”

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