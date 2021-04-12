ليبيا – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك عددًًا من الملفات العاجلة والأساسية، أهمها ملفا الصحة والكهرباء بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة أمس الأحد ناقش الإجراءات العاجلة لإصلاح الشبكة العامة للكهرباء، وجهود مكافحة جائحة كورونا، وتوفير علاج أمراض الكلى وعلاج الأورام، وتقليص عدد الموظفين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على آلية عمل تحقق رقابة مسبقة وسريعة لتوفير الوقت لاتمام إجراءات هذه الملفات العاجلة.

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