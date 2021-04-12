ليبيا – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك عددًًا من الملفات العاجلة والأساسية، أهمها ملفا الصحة والكهرباء بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة أمس الأحد ناقش الإجراءات العاجلة لإصلاح الشبكة العامة للكهرباء، وجهود مكافحة جائحة كورونا، وتوفير علاج أمراض الكلى وعلاج الأورام، وتقليص عدد الموظفين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على آلية عمل تحقق رقابة مسبقة وسريعة لتوفير الوقت لاتمام إجراءات هذه الملفات العاجلة.