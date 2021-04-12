العراق – أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، دعمه لاستضافة محافظة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم.

وقال صالح خلال استقباله محافظ البصرة أسعد العيداني، إن “البطولة تجسد روح الأخوة والصداقة المشتركة، وهي خطوة كبيرة نحو تلبية طموح الشارع الرياضي العراقي في استضافة البطولات الدولية”.

وأكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، حرص حكومته على إكمال متعلقات ملف استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

ومن المؤمل أن يستضيف العراقي بطولة خليجي 25، حيث لم يستضفها منذ عام 1979 وحتى الآن، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية التي يشهدها.

المصدر: RT

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