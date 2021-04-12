روسيا – تعافى سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو، اليوم الاثنين، بنحو طفيف بعد تراجعه الأسبوع الفائت، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 12:24 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.14% إلى 3525.65 نقطة.

في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.29% إلى 1435.88 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك تراجع سعر صرف الدولار بنحو 10 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 77.38 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 17 كوبيكا إلى 91.98 روبل.

المصدر: RT

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