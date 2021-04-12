الولايات المتحدة – أحرزت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا باكورة ألقابها في مسيرتها الاحترافية بفوزها امس بلقب بطولة تشارلستون الأمريكية لكرة المضرب، على حساب دانكا كوفينيتش من الجبل الأسود.

وتمكنت اللاعبة الروسية البالغة 23 عاما من حسم المباراة النهائية لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-2 خلال ساعة واحدة و37 دقيقة.

وهذا اللقب، هو الأول لكوديرميتوفا خلال مسيرتها الاحترافية بفئة الفردي.

وبهذا التتويج أكدت كوديرميتوفا جاهزيتها لتمثيل روسيا في مسابقة كرة المضرب ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وسبق لرئيس الاتحاد الروسي لكرة المضرب شامل تاربيشيف أن صرح في وقت سابق أنه في حال تتويج كوديرميتوفا بلقب تشارلستون فسيتم اختيارها ضمن الفريق الروسي المشارك في أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

المصدر: matchtv.ru

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