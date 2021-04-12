السودان – أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن السعودية والإمارات قدمتا للسودان 400 مليون دولار لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي لهذا العام.

وقال عبد اللطيف عثمان رئيس الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي في السودان، إن “محفظة التمويل الزراعي وجدت استجابة سريعة من مجموعات خارج السودان باتفاقيات إطارية”.

وأضاف أن “هذه الاتفاقيات توفر المدخلات بأسعار المنشأة مما يقلل تكلفة الإنتاج”.

وقال وزير الزراعة السوداني الطاهر حربي إن “محفظة التمويل الزراعي تعمل على توفير مدخلات الإنتاج الزراعي من البذور والأسمدة والمبيدات ومواد التعبئة وإدخال التقنيات الحديثة للزراعة والتدريب المستمر للكادر العامل إضافة للعمل على توفير موارد مالية بالعملات المحلية والأجنبية لتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي”.

المصدر: “سونا”

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