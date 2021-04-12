ليبيا – أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة على عقد اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائب عبد الله اللافي وأعضاء مجلس التخطيط الوطني، لمناقشة مجموعة من التصورات المطروحة لهيكلية المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

وهيبة قالت في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إنه تم الحديث خلال الاجتماع عن كافة سبل دعم المفوضية، والسير قدمًا بالمصالحة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشيرةً إلى أن هناك تصورات عديدة عن كيفية عمل المفوضية التي ستتكون من رئيس وأعضاء.

وأشارت إلى أنه سيكون للمفوضية مقرات في كافة أنحاء ليبيا، خاصة المناطق التي تعرضت للمظالم وأضرار أكثر، وسيكون لها تمثيل أكبر، معتبرةً أنه من المبكر الحديث عن شكل التصور الذي تم التوصل اليه؛ لأنه لم يتم الانتهاء بعد من مرحلة الهيكلية ووضع تصور للمفوضية.

كما أوضحت أن المفوضية جسم مستقل تمامًا وستعمل بشكل مستقل، وما يحدث حاليًا هو تحضير لهيكلتها وبحث كل سبل دعمها فقط، مؤكدةً على أن المفوضية ستخرج فور تشكيل الهيئة المكونة من رئيس وأعضاء عن عملها بشكل مستقل عن المجلس الرئاسي.

وأضافت: “الخطوة الأهم هي الإعلان والتوصل لمفوضية تعنى بالمصالحة الوطنية، كل الدول التي تمر بنزاعات تحتاج لبرنامج مصالحة واسع، والمصالحة أحد شروط نجاحها في كل الدول التي نجحت بالمصالحات أن يكون هناك إرادة سياسية ودعم سياسي من جسم ما لمشروع المصالحة، وهذا ما ينص عليه مخرجات اتفاق جنيف 2020 والمهمة من المهام المنصوص عليها للمجلس الرئاسي؛ لذلك المجلس بدأ المهمة، والتزاماته بالإعلان عن قرار إنشاء المفوضية والبدء في مباشرة عملها، وهي هيئة مستقلة وعمل وطني حر وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة”.

وبيّنت أنه حاليًا لا يمكن الحديث عن وقت معين للإعلان عن المفوضية لكن العمل مستمر، وكذلك المشاورات، فالأمر ليس سياسي بل هي شخصيات تكنوقراط وذات خبرة وليس موضوع انتخاب، بحسب قولها.

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