الولايات المتحدة – نشرت الأسترالية إيباني بريغديس صور تظهر فيه الإصابة التي تعرضت لها خلال النزال أمام البريطانية شانون كورتيناي، على لقب بطولة العالم للملاكمة حسب رابطة الملاكمة العالمية WBA.

ونشرت بريغديس الملقبة بـ”Blonde Bomber” أي “المفجرة الشقراء”، امس عبر حسابها في “تويتر” فيديو يظهر عينها اليمنى وهي منتفخة بشكل كبير نتيجة الضربات المحكمة التي تلقتها من منافستها.

وخسرت بريغديس أمس السبت نزال بطولة العالم للملاكمة بالوزن الخفيف حسب رابطة الملاكمة العالمية WBA بإجماع الحكام، لمصلحة منافستها كورتيناي التي توجت بالحزام العالمي.

وهذه الهزيمة الأولى لبريدغيس خلال مسيرتها الاحترافية بعد 5 انتصارات، فيما حققت كوتيناي انتصارها السابع مقابل هزيمة واحدة.

وكانت الملاكمة الأسترالية قد أثارت جدلا واسعا خلال عملية الوزن التي تسبق النزال، حيث ظهرت بثياب داخلية وليس باللباس الرياضي المعتاد.

المصدر: rsport.ria.ru

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