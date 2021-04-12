الولايات المتحدة – رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتسوية بين مصنعي البطاريات الكوريين الجنوبيين “إل جي إنرجي سوليوشن” وشركة “إس كيه إنوفيشن” بشأن تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية.

وشدد بايدن على أن الاتفاق بين الشركتين سيساعد في خلق فرص عمل للعمال الأمريكيين.

جاءت التسوية قبل ساعات من الموعد النهائي يوم امس لبايدن ليقرر ما إذا كان سيتخذ الخطوة النادرة للتراجع عن قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) الذي كان من الممكن أن يغلق مصنع بطاريات جديد بقيمة 2.6 مليار دولار في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقال بايدن في بيان إن “اتفاق التسوية هذا مكسب للعمال الأمريكيين وصناعة السيارات الأمريكية”، مضيفا أنه سيساعد في ضمان أن الولايات المتحدة لديها سلسلة إمداد قوية ومتنوعة لبطاريات السيارات الكهربائية مقرها الولايات المتحدة.

وكانت شركة “إس كيه إنوفيشن” وافقت على دفع 1.78 مليار دولار أمريكي لتسوية نزاع حول بطارية السيارة الكهربائية مع شركة “إل جي إنرجي سوليوشن” وسحب جميع الدعاوى القضائية المعلقة الأخرى التي استمرت عامين.

وقد انحازت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) في فبراير إلى جانب “إل جي” في قضية سر تجاري وأصدرت حظر استيراد لمدة 10 سنوات على “إس كيه”، بينما سمحت مؤقتا بشحن مكونات البطارية لفورد وفولكس فاغن لمنحهما الوقت للعثور على موردين جدد.

وتتجنب التسوية الخاصة بهما حظر الاستيراد، الذي كان من المقرر أن يدخل في حيز التنفيذ ما لم يستخدم الرئيس جو بايدن حق النقض ضد قرار لجنة التجارة الدولية قبل الموعد النهائي مساء الأحد.

وقال كيم جونغ-هيون الرئيس التنفيذي لشركة “إل جي إنرجي سوليوشن” وكيم جون الرئيس التنفيذي لشركة “إس كيه إنوفيشن” في بيان مشترك: “اتفقت الشركتان على المنافسة السليمة والتعاون الودي من أجل تطوير صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

المصدر: يونهاب +رويترز

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