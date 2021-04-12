روسيا – أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مجموعة من التعليمات للحكومة الروسية وعدد من الجهات الحكومية تهدف لاتخاذ إجراءات لتحفيز النشاط الاستثماري في روسيا.

وفيما قائمة بأبرز التعليمات التي تم إصدارها، والتي نشرت على الموقع الرسمي للكرملين:

– أصدر بوتين للحكومة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تعليمات بإجراء دراسة بحلول 1 يونيو المقبل لتمويل مشاريع في النقل والطاقة والبنية التحتية الأخرى بواسطة سندات البنية التحتية.

– وجه الرئيس الروسي الحكومة الروسية وشركة “روس آتوم” للنظر في مسألة وضع تعريفات طويلة الأجل لكاسحات الجليد التي ترافق السفن على طول الممر الملاحي الشمالي.

– أوعز الرئيس للحكومة الروسية بإعداد قائمة بحلول مايو المقبل بمشاريع البنية التحتية، التي سيتم دعمها بواسطة موارد صندوق الرفاه الوطني.

– أصدر بوتين تعليمات للحكومة والبنك المركزي الروسي وجهات أخرى لتطوير آلية بحلول مطلع يونيو 2021 لتقديم دعم مالي للشركات التي تنفذ مشاريع الموجهة للتصدير.

– أصدر الرئيس الروسي تعليمات إلى دائرة الضرائب الروسية لمراقبة النشاط الاستثماري لكبرى الشركات الروسية، مع الأخذ في الاعتبار الأرباح والمزايا الضريبية.

– أصدر الرئيس بوتين تعليمات للحكومة للنظر في مسألة خفض معدل الضريبة على ممتلكات الشركات.

– أصدر الرئيس بوتين تعليمات للحكومة الروسية في مسألة استخدام صناديق الاستثمار المشترك المغلقة عند الاستثمار في مشروعات بمشاركة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

– كلف بوتين الحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي للنظر حتى يونيو المقبل في مسألة تخفيف ضوابط رؤوس أموال البنوك عند إصدار قروض لمشاريع استثمارية.

– أصدر الرئيس الروسي تعليمات إلى مجلس الوزراء الروسي لوضع مجموعة من الإجراءات الإضافية، بما في ذلك إجراءات ضريبية، لتحفيز الأعمال التجارية لزيادة الاستثمارات في روسيا.

– أوعز الرئيس الروسي إلى الحكومة الروسية وشركات النفط الروسية للنظر في مسألة تقديم دعم لمشاريع متعلقة بإنتاج النفط عالي اللزوجة والنفط شديد اللزوجة.

– أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات للحكومة بتقديم قائمة بمشاريع البنية التحتية التي سيتم تمويلها من صندوق الرفاه الوطني.

المصدر: نوفوستي

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