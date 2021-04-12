إيطاليا – أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلا واسعا بعدما ألقى قميص فريقه يوفنتوس على الأرض بغضب شديد، عقب نهاية مباراة اليوفي وجنوى التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

والتقطت الكاميرات الموجودة في الملعب، رونالدو وهو يرمي قميص يوفنتوس بغضب شديد، قبل أن يلتقطه على الفور أحد جامعي الكرات.

وفسر المدير الفني لفريق يوفنتوس، الإيطالي أندريا بيرلو، غضب نجمه البرتغالي بعد نهاية المباراة التي فاز بها اليوفي 3-1، قائلا: “رمي القميص على الأرض؟ كان كريستيانو رونالدو غاضبا لعدم تسجيله أهدافا، ولن تكون هناك غرامات أو أي شيء من هذا القبيل، ويمكن أن يحدث هذا لأي لاعب”.

وأتيحت لرونالدو العديد من الفرص في مباراة جنوى، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف.

ورغم صيامه عن التهديف في لقاء جنوى، فما زال رونالدو يحافظ على صدارته لترتيب هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 25 هدفا، ويتقدم بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، مهاجم نادي إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو.

المصدر: “آس”

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