بيسكوف: لا أحد في الكرملين يتقبل حتى مجرد فكرة نشوب حرب مع أوكرانيا

بيسكوف: لا أحد في الكرملين يتقبل حتى مجرد فكرة نشوب حرب مع أوكرانيا

موسكو – أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا أحد في الكرملين يتجه نحو الحرب ضد أوكرانيا، بل ولا أحد يتقبل مجرد طرح هذه الفكرة.

وفي تصريحات لبرنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” الأسبوعي الذي يبثه الصحفي بافل زاروبين على قناة “روسيا 1” التلفزيونية، قال بيسكوف اليوم الأحد: “بالطبع لا ينوي أحد التوجه نحو حرب (مع أوكرانيا) ولا أحد يتقبل حتى مجرد فكرة إمكانية نشوب مثل هذه الحرب”.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى إنه “لا يوجد هناك أيضا من يتقبل فكرة إمكانية نشوب حرب أهلية في أوكرانيا”.

مع ذلك فقد جدد بيسكوف اهتمام موسكو بأمن أهالي منطقة دونباس الناطقين باللغة الروسية، في ظروف احتدام النزاع المسلح هناك، قائلا: “لم تكن روسيا أبدا طرفا في هذا النزاع. لكن روسيا قالت دوما إنها لن تبقى غير مكترثة بمصير الناطقين باللغة الروسية الذين يقطنون في جنوب شرق البلاد”.

وتشهد منطقة دونباس في الأسابيع الأخيرة تصاعدا أمنيا ملحوظا وسط تبادل السلطات الأوكرانية وقادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك “الشعبيتين” (غير المعترف بهما) اتهامات بخرق وقف إطلاق النار على خط التماس بين الطرفين. وتتهم أوكرانيا وبعض الدول الغربية روسيا بحشد قوات ضخمة على حدود أوكرانيا تحضيرا لشن “عدوان عسكري” ضد البلد المجاور.

المصدر: “نوفوستي”

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