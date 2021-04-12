ليببا – يتوجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الإثنين إلى واشنطن في زيارة تستغرق يومين، حيث يلتقي مع مسؤولين وشخصيات بارزة في المجتمع المدني الأمريكي، وذلك في الذكرى الـ 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والولايات المتحدة.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية تركز المحادثات على العلاقات الثنائية الممتازة، والتعاون بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد والملف الليبي، فضلًا عن القضايا الدولية الرئيسية والموضوعات الرئيسية للرئاسة المشتركة لمجموعة العشرين، والشراكة المشتركة لقمة المناخ (كوب-26).

ويلتقي دي مايو نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، كما يلتقي كبير الخبراء الأمريكيين في مجال الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض أنتوني فاوتشي. ومن المقرر أن يلتقي دي مايو أيضًا رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

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