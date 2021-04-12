سوريا.. المقادير الشرعية لشهر الصوم ترتفع 100 في المئة عن العام الماضي

سوريا.. المقادير الشرعية لشهر الصوم ترتفع 100 في المئة عن العام الماضي

سوريا – حددت وزارة الأوقاف السورية الحدود الدنيا لصدقة الفطر وفدية الصوم لشهر رمضان، مع نصاب الذهب والفضة حسب الأسعار الراهنة، وسجلت تلك القيم ارتفاعا بمقدار الضعف عن العام الماضي.

ونشرت الوزارة جدولا حددت فيه نصاب الذهب بـ (85 غراما) وهو ما قالت إنه يعادل 11.772 مليون ليرة سورية، باحتساب سعر الغرام من الذهب يعادل 138500 ليرة.

أما نصاب الفضة فحددته بـ (680 غراما)، وهو ما يعادل 1.972 مليون ليرة، بسعر 2900 ليرة لكل غرام.

وحسب “جدول في بيان بعض المقادير الشرعية وما يساويها من الوزن والنقد السوري” وضعه مفتي دمشق عبد الفتاح البزم، فقد حددت الوزارة مبلغ (3500 ليرة) عن كل شخص، حدا أدنى لصدقة الفطر، ومثلها لفدية الصوم عن كل يوم.

أما كفارة اليمين (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة) فقدرتها الوزارة بإطعام أكلتين مشبعتين وقيمة الأكلة (1750 ليرة) ما يعادل 3500 ليرة لكل شخص، وعليه يكون الحد الأدنى للكفارة المعادل لإطعام عشرة مساكين هو 35 ألف ليرة.

تلك القيم تزيد بمقدار الضعف عن مثيلاتها للعام الماضي، إذ كانت صدقة الفطر محددة بـ 1500 ليرة، ومثلها لفدية الصوم، كما بلغت الكفارة 15 ألف ليرة.

وكانت قيمة الحد الأدنى لصدقة الفطر في عام 2019 مقدرة عند 600 ليرة.

ويعكس ذلك الارتفاعات المتتالية في سعر الصرف، ومستوى التضخم في البلاد.

المصدر: RT

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