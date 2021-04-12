إسرائيل – أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحماية أمن واستقرار إسرائيل، وتفوقها العسكري في الشرق الأوسط.

وقال الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس في تل أبيب، إن شراكة الولايات المتحدة أساسية مع إسرائيل والتزام واشنطن بدعمهما مستمر.

وأضاف: “أكدت للوزير غانتس التزامنا بدعم إسرائيل المستمر والتزام الولايات المتحدة بالتشاور معهم للتأكد من قدراتهم، حيث اتفقنا على العمل عن كثب لتحسين التعاون الدفاعي بين البلدين”.

وأشار أوستن إلى أن الاجتماع مع غانتس تطرق إلى مسائل تشمل خطط إسرائيل بشأن الحصول على معدات دفاعية، إضافة إلى صفقات التطبيع مع دول عربية مسلمة كبرى.

وتابع: “اليوم حققنا محادثات مثمرة جدا وأشكر الوزير غانتس على الاستضافة وأتطلع لاستقباله في الولايات المتحدة.. أنا على ثقة بشراكتنا القوية والمتينة، والعلاقة بين البلدين مبنية على ثقة على مدى عقود ونتطلع لتعزيزها أكثر في السنوات المقبلة”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد بدأ زيارة إلى إسرائيل الأحد، لبحث عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه إسرائيل، في أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى للدولة الإسرائيلية في عهد الإدارة الجديدة.

وخلال الزيارة التي تستمر يومين سيلتقي أوستن أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصدر: وكالات

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