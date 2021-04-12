مصر – أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تفاؤله من قرب استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصري.

وفي حديث أدلى به لصحيفة “الأهرام” عشية زيارته إلى مصر اليوم الاثنين، قال لافروف إن هناك “آفاقا واعدة” في مجالات كثيرة للعلاقات الروسية المصرية، وبالأخص في السياحة، فمنذ سنوات أصبحت المنتجعات المصرية وجهة مفضلة للسياح الروس، ويشكل تدفق السياح الأجانب إلى مصر مصدرا مهما للدخل القومي.

وقال الوزير: “في هذا الصدد أود أن أكرر اهتمامنا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمنتجعات المصرية.. فخلال السنوات الأخيرة قام المتخصصون المعنيون بعمل مشترك كبير وقوى في هذا الاتجاه. ولذا أتوقع أن الرحلات الجوية من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ ستستأنف قريبا”.

وأمس الأحد، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده تعول على قرب اتخاذ موسكو قرار استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية.

المصدر : وكالات

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