ليبيا – توقع الباحث المصري المختص بشؤون الجماعات الإرهابية طارق أبو السعد أن التفاهمات بين مصر وتركيا ستتم عاجلًا أو آجلًا، ولن يكون من ضمنها الإخوان، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تضغط بشكل كبير على النظام التركي لوضعها على أجندة التفاوض، لكن مصر تضع أولويات محددة.

أبو السعد وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن من بين تلك الأولويات خروج المرتزقة من ليبيا وألا تكون تركيا منصة عدائية ضد مصر، لكن القاهرة لم ولن تضع الإخوان ضمن أجندة المفاوضات في تفاهماتها المقبلة مع الأتراك، على حد قوله.

كما توقع أبو السعد أن تتوقف قنوات الإخوان عن البث نهائيًا من تركيا خلال فترة قريبة، فيما ستلجأ قيادات التنظيم للمنصات الإلكترونية عبر الإنترنت كبدائل، مستبعدًا أن يتم نقل المقرات الرئيسية للقنوات إلى أي دولة لها علاقات جيدة مع مصر.

Share and Enjoy ! 0 Shares