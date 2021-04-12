إنجلترا – كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يرغب في ضم الإسباني بيدري نجم برشلونة، لتعزيز صفوف “الريدز”، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت “ميرور” إلى أن كلوب يريد ضم النجم الشاب بيدرو غونزاليس لوبيز “بيدري” (18 عاما)، الذي شارك في 44 مباراة بقميص “البلوغرانا”، وقدم مستويات مذهلة في عامه الأول مع برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة تعاقد مع بيدري في صيف 2019 مقابل 5 ملايين يورو، وظل اللاعب لمدة موسم مع فريق لاس بالماس على سبيل الإعارة، وانضم مطلع الموسم الحالي للفريق الكتالوني، ويمتلك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 400 مليون يورو.

وقالت “ميرور” إن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد – القديم، أبدى إعجابه بأداء بيدري، ولا ينوي السماح برحيله في الصيف.

وكشفت الصحيفة أن فريق بايرن ميونخ قدم عرضا بقيمة 40 مليون يورو لضم بيدري، في الصيف الماضي، قبل الالتحاق بصفوف برشلونة، ولكن الأخير رفض عرض بطل الدوري الألماني.

المصدر: وكالات

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