مصلحة الحراسة الفدرالية سمحت للروبوت “فيودور” أن يلتفت نحو بوتين برأسه فقط لا بكامل جسده

مصلحة الحراسة الفدرالية سمحت للروبوت “فيودور” أن يلتفت نحو بوتين برأسه فقط لا بكامل جسده

روسيا – أوضح إيليا دافيدوف، رئيس دائرة تجربة الأسلحة النارية لمعهد الهندسة الدقيقة الروسية، إن مصلحة الحراسة الفدرالية سمحت للروبوت “فيودور” أثناء لقائه الرئيس بوتين أن يلتفت نحو برأسه فقط.

وقال دافيدوف: “تم ذلك عن قصد. كان جميع المنظمين يعرفون هذه الخطوة، وأنجز المشغل هذه المهمة تحت إشراف ممثل مصلحة الحراسة الفدرالية. لذا لتفت الروبوت برأسه فقط لا غير”.

وكان الروبوت أثناء هذا اللقاء الذي وقع عام 2015، يعرض للرئيس مهاراته المختلفة وخاصة ركوب مركبة النقل المؤتمتة.

ووصف دافيدوف عرض الروبوت المشابه للإنسان بأنه كان نوعا من “الحلوى”، إذ أن الحدث كان مكرسا لعرض منجزات صندوق الأبحاث المتقدمة وقدرات المعدات القتالية للجندي “راتنيك”.

وانطلق مشروع بناء الروبوت المشابه للإنسان التابع لصندوق الأبحاث المتقدمة الروسي عام 2014، وتم عرض مهارات الروبوت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2015. وعام 2019 توجه الروبوت “فيودور” إلى اللفضاء ليصبح أول رائد فضاء روبوتي لروسيا.

المصدر: روبوت

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