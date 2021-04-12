ليبيا – عقد مدير الادارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله وبصفته رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز أمس الأحد اجتماعًا في مقر شركة البريقة لتسويق النفط، ضم رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط وبعض أعضاء مجلس ادارة الشركة، بالإضافة إلى عدد من وجهاء وأعيان المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية بشأن ضرورة إيجاد الاليات واتخاذ الترتيبات المناسبة والمتعلقة بتأمين إرسال الوقود والغاز لكافة مناطق وبلديات الجنوب.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تأمين كميات الوقود التي تحتاجها مناطق الجنوب، وذلك بالتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس لجنة متابعة الأزمة بأن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها من أجل تأمين أية شحنات وقود أو غاز قد ترسل للجنوب، ولكنها في ذات اللحظة تعول كثيرًا على دعم وتكاتف كافة مكونات الجنوب وشرائحه المختلفة من أجل إنجاح تلك الجهود.

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