ليبيا – التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الإثنين وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد التيجاني مازن في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول أن اللقاء جرى على هامش زيارة يجريها مازن رفقة وفد ليبي يزور تركيا اليوم برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وخلال اللقاء، أعرب صويلو عن سروره للقاء نظيره الليبي في تركيا، متمنيًا له النجاح في منصبه الجديد.

كما هنأ صويلو التيجاني بمناسبة حلول شهر رمضان غدًا الثلاثاء، زاعمًا وجود روابط مشتركة عديدة مع ليبيا جغرافيًا وتاريخيًا وثقافيًا ودينيًا.

وشدد صويلو أنهم يمتلكون ما وصفه بـ”ميراثًا قديمًا” مع ليبيا، وأنهم يعملون اللازم لهذا “الميراث”، معربًا عن ثقته أن اللقاء سيكون بناء للغاية.

من جانبه، أوضح مازن أن الصداقة بين تركيا وليبيا تعود لسنوات طويلة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، القائد العام لقوات الدرك عارف تشتين، ومدير الأمن العام محمد أقطاش، ونائب قائد خفر السواحل جنكيز فيتوز.

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