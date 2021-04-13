ليبيا – تدارس رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع وكالة عبد الحميد الدبيبة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار آخر تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع التركية اطلعت عليه صحيفة المرصد، جاء لقاء الجانبين على هامش زيارة الدبيبة إلى أنقرة لحضور اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وفيه أكد أكار أن بلاده تهدف للمساهمة في تشكيل ليبيا موحدة إقليميًا وسياسيًا تنعم بالسلام والاستقرار.

وأضاف أكار أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات والتدريبات والدعم الاستشاري في المجالات العسكرية والأمنية إلى الليبيين لتكون بلادهم مستقرة ومستقلة وذات سيادة حسب تعبيره ، دون أن يشير إلى مصير آلاف المرتزقة الذين أرسلتهم وزارته من سورريا إلى ليبيا ويتخدون قواعد عسكرية في كل من الوطية وطرابلس والخمس ومصراتة.

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