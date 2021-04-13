إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيغلق جميع المعابر المؤدية إلى إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة يومين ابتداء من اليلة الثلاثاء، بمناسبة يومي “الذكرى والاستقلال”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “الإغلاق، الذي يفرض عادة خلال الأعياد الدينية والوطنية، يبدأ في الساعة السابعة مساء الثلاثاء ويستمر حتى الساعة 12:01 صباح الجمعة، في انتظار تقييم الوضع”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيتم استثناء “الحالات الإنسانية والطبية والخاصة” بموافقة منسق وزارة الدفاع للأنشطة الحكومية في الأراضي.

وسيؤثر الإغلاق على عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعملون بشكل قانوني في إسرائيل كل يوم، معظمهم في قطاعات البناء والصيانة، فيما سيتمكن الإسرائيليون من التنقل بين الضفة الغربية وإسرائيل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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