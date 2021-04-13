إنجلترا – أتحاد لاعبي محترفي التنس، اليوم الثلاثاء، إن المصنف ثانيا عالميا، الروسي دانييل مدفيديف، أصيب بفيروس كورونا ولن يشارك في بطولة مونت كارلو للأساتذة التي تنطلق هذا الأسبوع.

وأضاف اتحاد اللاعبين المحترفين في بيان، أن مدفيديف، الذي كان المصنف الثاني في بطولة الأساتذة التي تقام على ملاعب رملية خلف المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش، تم وضعه في العزل تحت مراقبة الأطقم الطبية الخاصة بالبطولة واتحاد اللاعبين المحترفين.

من جهته، قال مدفيديف البالغ من العمر 25 عاما “عدم اللعب في مونت كارلو شيء محبط.. تركيزي الآن ينصب على التعافي وأتطلع إلى العودة للبطولات بأقصى سرعة ممكنة”.

وكان من المنتظر أن يلعب مدفيديف، الذي جنبته القرعة خوض مباراة الدور الأول في بطولة مونت كارلو، ضد الفائز من مواجهة الصربي فيليب كراينوفيتش، والجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

وحل محل اللاعب الروسي، الذي يعيش في مونت كارلو، الأرجنتيني خوان إجناسيو لونديرو، كما انسحب مدفيديف من منافسات الزوجي في مونت كارلو.

المصدر: رويترز

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