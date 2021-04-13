إسبانيا – انتخب رجل الأعمال فلورنتينو بيريز، المرشح الأوحد، رئيسا لنادي ريال مدريد الإسباني لولاية سادسة، بحسب ما أعلن نادي العاصمة، وسيبقى في سدة الرئاسة حتى عام 2025.

وأفاد الفريق الملكي في بيان نشره اليوم الثلاثاء “تم التصديق على ترشيح واحد فقط من قبل اللجنة الانتخابية بموجب المادة 40 من النظام الأساسي الساري للنادي، وأعلن فلورنتينو بيريز رئيسا”.

واجتمعت اللجنة الانتخابية للنادي المدريدي اليوم الثلاثاء، بعد انقضاء مهلة الاثنين، المحددة من أجل إقفال باب تقديم طلبات الترشيحات لرئاسة الريال.

وتم انتخاب اللائحة التي يترأسها بيريز لتنتهي عملية الانتخاب بعد أقل من ربع ساعة على بدايتها، بحسب ما شدد بيان النادي.

ويراهن بيريز في ترشحه على إنهاء أعمال الترميم في ملعب الفريق “سانتياغو برنابيو”، إدارة الشؤون المالية للنادي في ظل جائحة فيروس كورونا، وإبرام صفقة من العيار الثقيل من خلال التعاقد إما مع مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، أو مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند.

وهذه الولاية هي الرابعة تواليا لبيريز (74 عاما)، والسادسة بعد أن كان ترأس النادي في فترة سابقة.

وقد أعيد انتخاب رجل الأعمال والمهندس والسياسي السابق بيريز، رئيسا للنادي الملكي في عام 2009 بعد مرور أول خلال حقبة ضمت كوكبة من النجوم “غالاكتيكوس” في ولايته الأولى بين 2000 و2006.

وأعيد انتخابه بالتزكية مرة ثانية في عام 2013، وثالثة في يونيو 2017.

وفي الإجمالي، تجاوز بيريز رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “آيه إس سي” للهندسة المدنية، حاجز 18 عاما له في سدة رئاسة “الميرينغي”.

المصدر: أ ف ب

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