ليبيا – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا ستستضيف العديد من المشاريع الإعمارية وترغب في تنفيذ هذه المشاريع من قبل الشركات التركية.

الدبيبة أوضح خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة أن ليبيا راغبة في تعزيز التعاون بمجال الطاقة، مقدمًا الشكر لتركيا على دعمها لوقف إطلاق النار الدائم، في ظل رغبة ليبية في الوصول بالعلاقات مع الأتراك إلى مستوى نموذجي.

وشدد الدبيبة على تطلع ليبيا للتعاون مع تركيا في المجال الأمني وفق متطلبات الدولة الليبية، مبينًا أن الاجتماع مع أردوغان كان مهمًا جدًا؛ لأن الليبيين يبحثون عن علاقات إستراتيجية مع الأتراك وكل الدول، فيما يجب أن تكون حماية سيادة ليبيا واحترامها ووحدتها الاقتصادية اساسًا لهذه العلاقات.

وكشف الدبيبة عن التوصل إلى تفاهمات مع الجانب التركي بشأن استئناف الرحلات الجوية التركية إلى ليبيا، من دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

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