الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب امس تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار عقب بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من التوقعات زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1735.90 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة أيضا إلى 1737.10 دولار للأونصة.

وقالت مارغريت يانغ الخبيرة في “ديلي فيكس”: “تشير البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات إلى أن التضخم (سوف) يرتفع أسرع من المتوقع في الأشهر المقبلة مما أدى لارتفاع في العائدات الحقيقية ضاغطة على الذهب”.

وتابعت “كان متوقعا أن تفتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ على صعود، لكنها منخفضة هذا الصباح ما يفرز طلبا علي أصول الملاذ الآمن والدولار يفوز في هذا السباق مما يفرض ضغوطا أكبر على الذهب”.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة ارتفاع معدل التضخم، ولكن زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية تقلص من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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