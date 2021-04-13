ليبيا – دعا عضو مجلس النواب حسن الزرقاء حكومة الوحدة الوطنية إلى الإنصات جيدًا لصوت الشارع وتلبية احتياجاته الراهنة.

الزرقاء وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: إنه على الحكومة ألّا تكتفي بتزويد السوق ببعض السلع الرمضانية أو تخفض أسعار بعضها، وإنما عليها حل المشاكل الرئيسة التي يعاني منها الجميع في ليبيا، كعدم توفر السيولة النقدية بالمصارف، وهي المعاناة التي قد تزيد مع حلول شهر رمضان نظرًا لما اعتاد عليه المواطنون خلاله من تبادل الزيارات وتحضير العزائم، وشراء بعض المستلزمات المنزلية والملابس الجديدة قبل قدوم عيد الفطر.

وتابع محذرًا: “الليبيون رغم تفاؤلهم بابتعاد شبح الحرب وحالة الزخم والترحيب بتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية بعد سنوات طويلة من الانقسام، لم يستشعروا حدوث أي تغيير إيجابي في نمط معيشتهم، وإذا استمر الحال على هذا الوضع خلال الشهر الكريم سيصابون بخيبة أمل كبيرة في تلك الحكومة”.

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