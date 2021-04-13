ليبيا – قال الخبير الاقتصادي علي الصلح إن هذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها حرس المنشآت النفطية وعاملون في القطاع بوقف إنتاج النفط.

الصلح أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن الموضوع متكرر لنفس السبب، وهو مسألة الأجور والمرتبات، وبالتالي فإنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية الحالية أن تكون لديها آلية مناسبة لصرف المرتبات لجميع العاملين بالدولة، بشكل طبيعي ومستمر.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن مثل هذه المعضلة ومسألة توقف المرتبات وما يصاحب ذلك من إجراءات خاصة واحتجاجات يؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي، وبالتالي فإن أي إيقاف للنفط في الفترة الحالية يعد إيقافًا لمصدر التمويل والدخل الوحيد للدولة الليبية، في ظل الفجوة الاقتصادية الحالية والدين العام، مع عدم وجود استدامة مالية.

وتابع: “بالتالي الأمر له العديد من الآثار السلبية، سواء على المنتج والمستهلك في ليبيا، مما ينعكس أيضًا على حالة الاستقرار السياسي التي من المهم أن يصاحبها استقرار في الإنتاج، خاصة بعد استقرار الأسعار العالمية لبرميل النفط”.

يشار إلى أن منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة النفطي طالبوا بإيقاف النفط في الحقول والموانئ كافة وأرجع منتسبو الجهاز في بيان لهم تلك المطالب، إلى توقف أو تأخير صرف المرتبات، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة “إعادة العلاوة المخصومة”.

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